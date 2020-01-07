شاهد .. ياسر السقاف يوجه رسالة شكر لحماقي

نشر الإعلامي ياسر السقاف صورة تجمعه بالنجم محمد حماقي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر السقاف وحماقي من خلالها وهم يتناولون الطعام سويًا، كما أعرب السقاف عن شدة سعادته،

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قائلًا: شكرًا على المطعم اللذيذ، والجمعة اللذيذة .. والأوقات العائلية الحلوة .. وأغنيتنا في طريق الرجعة عظيمة .. أخذنا الكلام ومعرفتش أصور لا فيديو ولا أي حاجة.. فطلعتلكم بالصورة دي.





يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا كليب بعنوان راسمك في خيالي، وهو من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم، كما تخطى الكليب حاجز الـ 6 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.