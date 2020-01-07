لماذا اعترض تركي آل الشيخ على استضافة أصيل هميم بالسعودية

استنكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه استضافة الفنانة العراقية أصيل هميم بإحدى الإذاعات في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات تويتر. اعترض الشيخ على ظهور أصيل هميم في الإعلام السعودي؛ لأنها كثيرًا ما تقيم حفلات غنائية بقطر التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية. أعرب تركي آل الشيخ عن شدة غضبه، قائلًا: "وش التخبط هذا، كيف يتم الاستضافة ومن المسئول". هذا، كيف يتم الاستضافة ومن المسئول". Advertisements سرعان ما حذفت إدارة إذاعة ألف ألف التدوينة من حسابها الرسمي بموقع تويتر، وجاء فيها أن أصيل ستتحدث عن نجاحاتها في عام 2019، وتعلم عن جديدها وترد على من يطالبون بحفل لها في السعودية.

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