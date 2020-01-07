استنكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه استضافة الفنانة العراقية أصيل هميم بإحدى الإذاعات في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات تويتر.
اعترض الشيخ على ظهور أصيل هميم في الإعلام السعودي؛ لأنها كثيرًا ما تقيم حفلات غنائية بقطر التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية.
أعرب تركي آل الشيخ عن شدة غضبه، قائلًا: "وش التخبطهذا، كيف يتم الاستضافة ومن المسئول".
سرعان ما حذفت إدارة إذاعة ألف ألف التدوينة من حسابها الرسمي بموقع تويتر، وجاء فيها أن أصيل ستتحدث عن نجاحاتها في عام 2019، وتعلم عن جديدها وترد على من يطالبون بحفل لها في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا اعترض تركي آل الشيخ على استضافة أصيل هميم بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.