بالفيديو - أسرة مسلسل "بخط الإيد" يحتفلون بعيد ميلاد ياسين ابن شقيقة أنغام الراحلة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت أسرة مسلسل "بخط الإيد" بعيد ميلاد الطفل ياسين أمير إبن الراحلة غنوة شقيقة الفنانة المصرية أنغام.
وحضّرت أسرة العمل مفاجأة للطفل ياسين أثناء التصوير في الكواليس بدخول عدد من أسرة العمل حاملين قالب الحلوى الخاص بعيد الميلاد.
وكانت توفيت غنوة شقيقة أنغام ووالدة الطفل ياسين في تشرين الأول من عام 2018 إثر تعرضها لحادث سير بالتجمع الخامس، وتعدّ هذه المرّة الثانية التي يحتفل فيها ياسين من دون والدته.
الجدير ذكره أن مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، إيمان العاصي، من تأليف هالة الزغندي وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر أن يكون عدد حلقاته 45 حلقة.
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