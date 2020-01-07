ميرنا وليد - بيروت - تحضّر الفنانة المصرية ​غادة رجب​ اغنية جديدة بعنوان "استعدوا"، تتعاون من خلالها مع زوجها الشاعر الغنائي عبد الله حسن، وهي اغنية وطنية من ألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ومن المقرر أن تطرح قريبا على قناتها الرسمية على يوتيوب.

وكانت فاجأت غادة رجب متابعيها بإحتفالها بزفافها يوم الإثنين الماضي في سرية تامة، واكتشفه محبوها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين صورة لها مع رجب وزوجها الذي لم يعرف اسمه بعد، كما نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي صوراً ومقاطع فيديو من الحفل أظهر حضور الممثلات : رجاء الجداوي، دلال عبد العزيز وميرفت أمين وغيرهن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد زواجها..غادة رجب: "استعدوا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.