نانسي عجرم تردّ على شائعة معرفتها باللّص.. جنزير حقيبتها فضحه!

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي حصل في قضية الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ والحادثة التي حصلت في بيتها بعد دخول لص الى المنزل وقتله زوجها دفاعاً عن عائلته، كتبت نانسي عبر حجسابها الخاص عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر".

وفي تصريحات تلفزيونية ردت نانسي موضحة على الشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:"اللص لا نعرفه ولا يعمل لدينا"، وتابعت معزية عائلته ووالدته قائلة:" لم نكن نتمنى أن يحصل ما حدث ولكنّه حصل"، وأضافت "سمعت صوتاً غريباً في المنزل .. صوت جنزير حقيبتي فقلت لزوجي أن هناك صوتاً غريباً في المنزل وعندما ذهب ليتفقد المنزل سمعته يقول "الي بدك ياه" عندها علمت أنه لصّ فدخلت المرحاض واتصلت بوالدي والحارس وأخبرتهما بالأمر."