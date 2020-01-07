سميحة ايوب ضيفة شرف مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية

ميرنا وليد - بيروت - تكرّم إدارة ​مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية​ برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع في دورته الـ 46 عدد من السينمائيين وهم المخرج داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم.

وسيقام المهرجان من 25 يناير وحتى الثامن من فبراير المقبل.

وستكون الممثلة المصرية ​سميحة ايوب​ ضيفة شرف هذه الدورة، وسيكرم ايضا علي الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست ابوالسعود الابياري والمخرج ممدوح شكري صاحب اول فيلم سياسي في السينما المصرية.

وكانت إدارة المهرجان أعلنت في يوليو الماضي عن تكريمها للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان السنوي للسينما المصرية.