بالصور- ريم مصطفى تتعرض لكسرة قلب جديدة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​ريم مصطفى​ عن تعرضها لكسرة قلب جديدة، كانت قد شهدت مثلها قبل عدة أشهر بوفاة كلبها الذي تعتبره صديقها ال‏مقرب، كما فقدت حديثًا أحد كلابها من جديد.‏

ونشرت ريم مصطفى مجموعة صور لكلبها المتوفى عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "كسرة قلب وخسارة ‏جديدة، أرقد في سلام يا ملاكي، فقدك حسرة في القلب لن تزول، لكن قلبي سيظل ممتلًا بالذكريات، وسيضمك دائمًا لتبقى خالدا فيه، ‏ستمضي الحياة بدونك ولكنها لن تكون كما في السابق مرة أخرى".‏

‎يشار إلى أن ريم مصطفى تنشغل بتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "شديد الخطورة"، مؤلف من 7 حلقات، المسلسل من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى وهادي الجيار، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي‎.‎