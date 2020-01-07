بالصور- ريم مصطفى تتعرض لكسرة قلب جديدة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ريم مصطفى عن تعرضها لكسرة قلب جديدة، كانت قد شهدت مثلها قبل عدة أشهر بوفاة كلبها الذي تعتبره صديقها المقرب، كما فقدت حديثًا أحد كلابها من جديد.
ونشرت ريم مصطفى مجموعة صور لكلبها المتوفى عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "كسرة قلب وخسارة جديدة، أرقد في سلام يا ملاكي، فقدك حسرة في القلب لن تزول، لكن قلبي سيظل ممتلًا بالذكريات، وسيضمك دائمًا لتبقى خالدا فيه، ستمضي الحياة بدونك ولكنها لن تكون كما في السابق مرة أخرى".
يشار إلى أن ريم مصطفى تنشغل بتصوير مسلسل جديد يحمل اسم "شديد الخطورة"، مؤلف من 7 حلقات، المسلسل من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى وهادي الجيار، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.
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