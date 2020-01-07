ميرنا وليد - بيروت - فاز أول أمس الممثل المصري ​رامي يوسف​ بجائزة أفضل أداء لممثل تلفزيوني في جوائز ال​غولدن غلوب​ عن مسلسل "رامي"، وهو ما جعله يتصدر "الترند" في مصر لأكثر من 24 ساعة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تتويج رامي بالجائزة، وأيضا كلمته على المسرح.

وشارك رامي يوسف متابعيه بفيديوهات وصور عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجده داخل أحد المطارات الأميركية، حيث قام بتصوير جائزته، وهي تدخل جهاز الكشف عن الحقائب، وفيديو آخر لإحدى موظفات المطار، وهي تحمل الجائزة، بعد أن أخرجتها من علبتها لفحصها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- موظفة أمن المطار تستوقف رامي يوسف وتأخذ منه جائزة الغولدن غلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.