كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر فرج يكشف لـ"الخليج 365 الفني" عن أسباب مشاركته في مسلسل الآنسة فرح.. وهذا الشخصية يتمنى تقديمها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع الفنان تامر فرج، أن يخطف قلوب الجمهور بعد وقت قصير من ظهوره عبر شاشات التلفزيون، فهو قدم العديد من الأعمال مع أكبر النجوم في مصر، ودائما يتميز بكل عمل يشارك به، فهو يحرص على أن يقدم أدوار مختلفة ولها طابع خاص.

وكان لـ"الفجر الفني"، حوار خاص مع الفنان تامر فرج ليتحدث عن دوره في مسلسل "الإنسه فرح"

وجاء نص الحوار كتالي :

كيف كانت تجربتك في مسلسل "الآنسة فرح"؟



تجربتي في مسلسل الآنسة فرح، كانت جيدة جدا وتعتبر من أحلى التجارب في حياتي، وذلك يعود لفريق العمل الذي تعاونت معه في المسلسل، كما سعدت جدا بالمشاركة لأول مرة مع وائل فرج، كمخرج.

وما الذي جذبك للمشاركة في هذا العمل؟

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في البداية سعيد جدا باختياري لهذا العمل، في النسخة العربية، هو أكبر عمل سواء النسخة الفرنسية أو الأمريكي كما إنه يفضل هذا النوع من الأعمال التلفزيونية لأنه دائما يحتوي على أفكار وأشكال مختلفة من ناحية التصوير والأداء، بالإضافة إلى الاهتمام بالدقة والمعايير الأجنبية وتكون هي السبب الأول لنجاح العمل وضمان وصوله.

كما أن العمل الناحج دائما مايكون خلفه شركة إنتاج قوية لديها الحماس الكافي للإنفاف والتعاون المشترك مع الإخراج والكتابة المميزة.

كيف تم ترشيحك للدور؟



ترشيحي للعمل جاء بالصدفة ورغم أن أخي وائل، يعمل في المسلسل، وكان دائما يقول لي بإن هناك دور يليق بيك ولا أرى غيرك يسطيع تقديم هذا الدور، موضحًا :بس انا مش هتكلم وهشوف مين اللي هيتم ترشيحه للعمل". ترشيحي للعمل جاء بالصدفة ورغم أن أخي وائل، يعمل في المسلسل، وكان دائما يقول لي بإن هناك دور يليق بيك ولا أرى غيرك يسطيع تقديم هذا الدور، موضحًا :بس انا مش هتكلم وهشوف مين اللي هيتم ترشيحه للعمل". ولكن بالصدفة البحتة في تلك الفترة التي يتم ترشيح فنان للدور قمت بحلقة دقني وشنبي ونشرت صورة عبر حسابه الشخصي "فيسبوك" والناس تحدثت عن الصورة إلى أن وصلت للمنتجة سالي والي، ورأت بإنها تشبه الممثل الإجنبي اللي عمل المسلسل. Advertisements وما المواقف الصعبة التي واجهتك أثناء التصوير؟



من المواقف الصعبة التي واجهتني في الدور هو إني بقدم شخصية نجم كبير، ويجب أن يهتم بالمظاهر وذلك كان يستدعى أن أقوم بتبيض اسناني لذلك قامت المنتجة، بعمل لي طقم أسنان، وكنت مطر اركبه طول التصوير وده كان متعب جدا بالنسبة لي. هل تفضل طرح المسلسلات في الموسم الرمضاني أم خارجه؟

انا أفضل أن تكون المسلسلات طول العام ولا تنحصر فقط بموسم رمضان، لإن ذلك أثبت فشله والأعمال لا تكون على ما يرام، كما إن هناك أعمل لايجب أن يتم عرضها في شهر رمضان. ما الأعمال التي تستعد لها في الأيام الحالية؟



حاليا أنشغل فقط بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" ومن المحتمل أن يكون هناك مسلسل مع المخرج عبد العزيز حشاد. حاليا أنشغل فقط بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" ومن المحتمل أن يكون هناك مسلسل مع المخرج عبد العزيز حشاد. وما الشخصية التي تتمنى أن تقدمها خلال مسيرتك الفنية؟



أريد أن أجسد شخصيتين في مسيرتي الفنية، وهي شخصية المسيح باللغة العربية، ويكون من إنتاج مصري وده حلم من أحلام حياتي لإن الأعمال التى تم عرضها عن المسيح تناولتها الأعمال الأجنبية، وأيضا أريد تجسيد شخصية تاريخية وهو سلطان مسلم أسمه ألب رسلان، وكان بالقرن الـ13. ما هي معايير اختيار الأدوار بالنسبة لك؟



بالنسبة لي أهم حاجة في الدور أن يكون مؤثر في أحداث العمل، حتى إذا كان مشهد واحد، ودائمًا أحب أظهر بشكل جديد ومختلف للناس.