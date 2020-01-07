تراند اليوم : غادة رجب عروسة تتصدر تريند جوجل

تصدرت الفنانة غادة رجب مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من زفافها الذي فاجأت به الجمهور أمس الاتنين.

كانت نشرت المذيعة بوسي شلبي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور إنستجرام، ظهرت فيها بصحبة الفنانة غادة رجب، في حفل زفاف الأخيرة والذي فاجأت به الجمهور.

وعلقت بوسي شلبي، على صورتها مع غادة رجب، مهنئة إياها قائلة: «مليون زغروته لأحلى عروسه حبيبتي الغاليه غاده رجب#مصر#».

وظهرت الفنانة غادة رجب بفستان باللون الأبيض، بتصميم الأوف شولدرز، ومزين بالورود من الأعلى، ، ومن الدانتيل المنفوش بالكامل من الأسفل.

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وتركت غادة رجب شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، واختارت بعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع السموكي ايز، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

واختارت طرحة متوسطة الطول، مع وضع التاج على رأسها، فيما لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وساحرة في يوم زفافها.

وحضر الحفل الفنانة إلهام شاهين، ورجاء الجداوي، الإعلامية بوسي شلبي، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة غادة رجب في يوم زفافها.