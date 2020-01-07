تراند اليوم : نجم الكوميديا .. الزعيم عادل إمام ينتهي من تصوير فلانتينو-تفاصيل

انتهى الممثل المصري عادل امام من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد ” فالنتينو ” الذي يعود به الى الدراما الرمضانية في شهر رمضان المقبل، بعد غيابه العام الماضي حيث توقف تصوير العمل بعد الانتهاء من 40 % من أحداثه وتم تأجيله الى شهر رمضان 2020

وكان المخرج رامي امام قد استغل فترة توقف تصوير المسلسل وقام بالانتهاء من عمليات المونتاج الخاصة بالحلقات التي تم تصويرها، حيث يستعد لتجيهز الحلقات المتبقية قبل تسليمها الى القناة المتعاقدة على العرض في الشهر الكريم

مسلسل فالنتينو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام ، بطولة عادل إمام ، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وحمدى الميرغني، وطارق الابياري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، احمد فريد، والهام عبد البديع