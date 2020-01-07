النجمات العرب يشربن القهوة

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تنشر نجمات العالم العربي الكثير من الصور عبر حساباتهن في انستقرام، ليشاركن جمهورهن اللحظات الجميلة في حياتهن اليومية، خاصة عند وقت الراحة وشرب القهوة أو احدى المشروبات الساخنة.
أكثر النجمات اللاتي يشربن القهوة ويظهرن عبر انستقرام وهن يشربنها النجمة اللبنانية نجوى كرم التي تفضل شرب القهوة على شرفتها في الصباح.
النجمة نوال الزغبي أيضاً تفضل شرب قهوتها الصباحية على الشرفة، وكانت قد نشرت الكثير من الصور وهي تشرب القهوة.
النجمة بسمة بوسيل من النجمات اللاتي يفضلن القهوة وهذه الصورة تظهرها وهي تشرب قهوتها اليومية.
النجمة كارول سماحة شاركت صورة عبر انستقرام مع جمهورها وهي تحمل فنجان القهوة وتبتسم.
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