بالأرقام: إطلالة كايلي جينر بـ 600 ألف ريال



نشرت العارضة العالمية كايلي جينر صورة جديدة لها على "انستقرام"، بدت فيها وهي ترتدي ملابس رياضية بسيطة، وقد صبغت شعرها باللون الأصفر. إطلالة كايلي على بساطتها كلّفت 600 ألف ريال موزّعة على الشّكل التالي: ● قميص بـ55 دولار (206 ريال) ● بنطلون بـ70 دولار (262 ريال) ● حذاء بـ12 ألف دولار (45 الف ريال) Advertisements ● حقيبة Birkin بـ150 ألف دولار (562 الف ريال) المجموع: 162 الف دولار (600 الف ريال) فهل تستحق هذه الإطلالة هذا المبلغ الضخم؟ إقرئي أيضًا: فيديو طريف يجمع بين تركي آل الشيخ وزين الدين زيدان إلغاء حفل سيلين ديون في بيروت لهذه الأسباب

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