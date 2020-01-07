وفاة نجم الكرة السعودية خميس العويران بعد معاناة مع المرض

فارق خميس العويران، لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم السابق، الحياة عن عمر ناهز الـ 46 عامًا بعد معاناة مع المرض.

وخضع العويران لعملية جراحية دقيقة مؤخرًا في مدينة الملك فهد الطبية، بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

نجم الكرة السعودي خميس العويران

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وقد كشفت الفحوص الطبية حينها عن معاناة العويران من ورمٍ، يستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجَّه المسؤولين في أغسطس الماضي، بدعم خميس العويران، لاعب الهلال والاتحاد السابق، في محنته المرضية.

خميس العويران

يشار إلى أنّ خميس العويران مواليد 8 سبتمبر 1973، وكان يشغل مركز لاعب الوسط، ولعب في بداية مشواره الاحترافي مع فريق الهلال في الفترة الممتدة بين عامي 1997 و2001، قبل أن ينتقل إلى الاتحاد، حتى عام 2007، كما مثَّل المنتخب السعودي لمدة عشر سنوات بين 1994 و2004.