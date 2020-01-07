هكذا علّق زوج بيرين سات على مشاهدها الإباحيّة مع محمد جنسور

في أوّل تعليق للمغنّي كينان دوغلو زوج الممثلة بيرين سات على مشاهدها الجريئة في مسلسل "The gift" الذي بدأ عرضه قبل أيام عبر منصّة نتفليكس، قال كينان لصحيفة Posta

"كل مشهد كان مثالياً. أعجبت بأداء بيرين وأفتخر بها. إنها ممثلة من الطراز العالمي، وشكلت ثنائياً مذهلاً مع محمد جونسور".

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وكانت بيرين قد أثارت الكثير من الانتقادات، بسبب أدائها مشهدين حميمين في المسلسل، الأوّل مع محمد جنسور والثاني مع متين أكدولجار، وصفا بالأجرأ في تاريخ الدراما التركيّة، خصوصاً أنّ المسلسل يعرض عبر منصّة عالميّة، ولا يطاله مقصّ الرّقيب في تركيا، وتساءل الكثيرون عن موقف زوج بيرين، إلا أنّه أبدى تفهّماً لعمل زوجته.

بدورها كانت زوجة محمد جنسور قد علّقت على مشاهده الجريئة في مسلسل PHI الذي جمعه بساريناي ساريكايا قبل سنتين، وقالت إنّها تتفهم أنّ هذه المشاهد جزء من طبيعة عمل زوجها، وأنّها أحياناً تكون متواجدة في موقع التصوير، وتعرف أنّ ما يدور أمام الكاميرا مجرّد تمثيل.