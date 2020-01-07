5 أسباب لتحبّ حلا الترك

أطلق محبو للفنانة حلا الترك هاشتاغ #ليش_ حلا_الترك دعوا فيه إلى تعداد المزايا التي جعلتهم من محبّيها، وجعلتها من أشهر الفنانين رغم صغر سنّها.

وقد أعرب المشاركون عن محبّتهم لحلا، معدّدين الأسباب التي أدّت إلى نجاحها وهي:

-أنها اشتهرت بعمرٍ صغير، وكانت أوّل طفلة تحظى بكل هذا النّجاح، وأعطت صغار السّن أملاً بأن تحقيق الأحلام ممكن بغضّ النّظر عن العمر.

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- الأرقام القياسيّة التي حقّقتها حلا، وقدرتها على الوصول لقلوب ملايين الناس وهو أمر غير سهل، الجمهور أحبّها لتواضعها وخفة دمها، وأثّرت في الصبايا اللواتي تعلّمن أنّهن ليكنّ ناجحات اجتماعياً عليهن التعامل مع الآخرين بمحبّة وتواضع.

-علّمت محبّيها مساعدة الغير، لأنّها مؤثرة اجتماعياً، وأعمالها الخيرية هي بمثابة محفّز للآخرين، مثل زيارتها إلى مركز السرطان في الأردن، وسفرها إلى أثيوبيا لمساعدة المحتاجين، فضلاً عن الكثير من القضايا الإنسانية التي دعمتها.

-مؤثرة في عالم الموضة، ترتدي أحدث الصيحات بما يتناسب مع سن المراهقة، وهي ملهمة للمراهقات الباحثات عن الأناقة المميزة والمحتشمة.

-رغم صغر سنّها تعرّضت للمحاربة ونجحت، فقامت بإطلاق عطر يحمل اسمها، وماركة تجميل، وبرنامج يعرض على أهم محطّة، فضلاً عن كليباتها التي تخطّت الـ400 مليون مشاهد، وصوتها الجميل.