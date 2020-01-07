صور: هذه هي شقيقة بيار رباط الشابة التي رحلت بسكتة قلبية

لا تزال أسرة الإعلامي بيار رباط تحت تأثير الصدمة، برحيل شقيقته الشابة بيا، التي توفيت عن عمر 40 عاماً بسكتة قلبية خلال وجودها في دبي. بيا هي أم لطفلين صبي وبنت، ولم تكن تشكو من أي عارض صحّي، ووقع خبر وفاتها كالصعاقة على رؤوس محبيها، ولم يعرف بعد متى سيصل الجثمان من دبي، ومتى سيحدد موعد الجنازة. Advertisements "الجميلة" اختارت لكم مجموعة من صور بيا، التي كانت مليئة بالحيوية والنشاط، قبل أن يخطفها الموت قبل ساعات.

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