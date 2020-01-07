حصرياً: فادي الهاشم ممنوع من السّفر وهذا ما ينتظره

علمت "الجميلة" من مصادر خاصة، أنّ فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم يتوجّه حالياً إلى منزله، تنفيذاَ لقرار الإفراج عنه الذي صدر صباح اليوم.
وقد أكّدت المصادر أنّ فادي سيكون خلال الفترة المقبلة ممنوعاً من السّفر، إلى أن تتم كافة الإجراءات القانونية.
ومن المتوقع أن يصدر عن محامي العائلة بياناً رسمياً لتوضيح ما وصلت إليه الأمور.
يذكر أنّ النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدرت صباحاً قرار الإفراج عن الهاشم.
ويأتي هذا القرار، بعد إطلاع عون على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة، وبعد تأكدها بأن ما قام به الهاشم كان دفاعاَ مشروعاَ عن النفس، على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
وكان الهاشم قد نقل مساء الأحد إلى مستشفى الحياة، بعد أن أصيب بوعكة صحية، وقد اعترف خلال التحقيقات بأنّه أقدم على قتل الشاب الذي اقتحم منزله، بعد توجّهه إلى غرفة بناته وهو يحمل مسدساً، وأكّد أنّه لم يكن يعرف أنّ المسلسل خلّبي
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