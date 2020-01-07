تسجيل صوتي لوالدة قتيل فيللا نانسي عجرم تكشف فيه معلومات جديدة

لاتزال أزمة السطو المسلح على منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وقتل السارق على يد زوجها، الطبيب فادي الهاشم، تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؛ خاصة مع الكشف المستمر عن أحداث جديدة في القضية من آنٍ لآخر.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة منسوبة لوالدة القتيل، نفت فيها أن يكون ابنها مجرماً؛ مؤكدة أنه كان يعمل لديهم في حديقة المنزل، ولديه مستحقات كثيرة لم يأخذها، وكان يطالب بحقه؛ متسائلة عن سبب تعطل الكاميرات وإنذارات الأمان بالفيللا يومها، وكذلك عن كيفية اعتراف فادي بقتل اللص بغرفة البنات، ثم عثور الشرطة على جثته ملقاة بالمطبخ.
تابعت: «قتلوا لي ابني، حرقوا قلبي عليه.. والله مفبرك كل هالفيديو، ارجعوا للفيديو.. ابني نازل ياخد حقه، بيشتغل بالجنينة عندهم، جمعة وسبت بينزل يشتغل، عم يشتغل والله بيشتغل وله حق عندهم، بعدين عم يقول قتلته بغرفة البنات، كيف لقوه بالمطبخ؟!».
شاهدي الفيديو :
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