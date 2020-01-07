بالفيديو: حكيم يطرح سادس أغاني ألبومه الجديد بعنوان: «آه بحبه»

طرح المطرب حكيم، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، سادس أغاني ألبومه الجديد، ويحمل اسم: «الراجل الصح»، بعنوان: «آه بحبه»، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة.

وكان حكيم قد طرح مؤخراً خمس أغنيات من ألبومه، وهي بالترتيب: الأولى بعنوان: «سيبونا في حالنا»، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، والثانية بعنوان: «ليلة بمبي»، من كلمات إسلام خليل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

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والثالثة «الجارسون»، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، والرابعة «الراجل الصح»، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع أشرف البرنس، والخامسة «رقصوني»، من كلمات أيمن طويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

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واحتفل النجم حكيم مؤخراً مع الفنان علي ربيع، بأغنيته الجديدة «ليلة بمبي»، من فيلم الفلوس؛ حيث ظهر الفنانان في مقطع فيديو مقتضب، نشره المطرب الشعبي عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، وهما يرددان كلمات أغنية ألبوم حكيم الجديد: ليلة بمبي.

شاهدي الأغنية :