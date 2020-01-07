سليمان عيد: لم يعد يعرض عليّ أعمال زي زمان ولولا اشرف عبد الباقي لتدهورت حالتي

حالة من الحزن والأسى يعيشها الفنان الكوميدي سليمان عيد خلال هذه الأيام، حيث أكد أنه مر بأزمات صعبة خلال عام 2019. على المستوى الفني، فكان شبه عاطل فنياً طوال الوقت ولم يعمل خلاله سوى أيام قليلة للغاية.

وأضاف سليمان أن الجميع يعلم حجم أدواره الصغيرة التي يشارك بها في الأعمال الفنية والدرامية، لذلك كان دائماً يشارك في أكثر من عشرة أعمال كل عام، وكل عمل فني يقدم خلاله ثلاثة أو خمسة مشاهد على الأكثر، بمقابل مادي ضعيف، لكن كثرة الأعمال التي يشارك به تعوض له هذا الضعف المادي، إلا أن العام الماضي لم يعرض عليه سوى أربعة أعمال فقط، وهي مسلسل «الواد السيد الشحات»

اقرئي ايضا : معجب يفاجئ الممثلة درة على الهواء: « انتي مزة» وهي ترد

و«البرنسيسة بيسة» و«هوجان» وفيلم «الممر»؛ ليصور هذه الأعمال في أيام قليلة للغاية ويصبح طوال العام عاطلاً.

Advertisements

وأوضح عيد أن الفنان أشرف عبد الباقي ترأف بحالته وطلب منه أن يشارك في بعض مسرحيات مسرح مصر، وبالفعل هذا ما فعله، حتى يستطيع الإنفاق على أسرته وعلى نفسه.

وتمنى سليمان عيد أن يحمل له العام الجديد الخير على المستوى الفني والشخصي، وأن يشارك خلاله في أعمال فنية جيدة تضمن له البقاء على الساحة.

اقرئي ايضا : معلومات لا تعرفينها عن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم.. وهذا هو فارق العمر بينهما