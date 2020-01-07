تلقت الفنانة درة، خلال استضافتها ببرنامج «القاهرة الآن»، المذاع على قناة «الحدث»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، رسالة عاطفية على الهواء، من أحد معجبيها، والتي قال فيها: «أنت قمر ومزة وجميلة».
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وأعربت الفنانة درة، عن سعادتها بتلك الرسالة، حيث ارتسمت على وجهها ابتسامة رقيقة، معلقة: «الله.. شكرا جداً على كلامك»، لافتة إلى أن هناك منافسة طيبة بينها وبين الفنانات حنان مطاوع ومنة شلبي ونيللي كريم وغيرهن.
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ولفتت: إلى أن كل فنانة من جيلها تتميز بشكل وأداء مختلف، ولها جمهور يعتبرها الأفضل والأجمل، مشيرة إلى أنها تنافس نفسها بعيداً عن النظر لغيرها من الفنانات. وأشارت: إلى أنها أحياناً ما تعزف عن التمثيل في حالة؛ إذا لم يعرض عليها أدوار جيدة أو تليق بها، مضيفة: «لو العمل مش هيضيف لي ما اعملهوش».
كانت هذه تفاصيل خبر معجب يفاجئ الممثلة درة على الهواء: «انتي مزة» وهي ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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