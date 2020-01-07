معجب يفاجئ الممثلة درة على الهواء: «انتي مزة» وهي ترد

تلقت الفنانة درة، خلال استضافتها ببرنامج «القاهرة الآن»، المذاع على قناة «الحدث»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، رسالة عاطفية على الهواء، من أحد معجبيها، والتي قال فيها: «أنت قمر ومزة وجميلة».

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وأعربت الفنانة درة، عن سعادتها بتلك الرسالة، حيث ارتسمت على وجهها ابتسامة رقيقة، معلقة: «الله.. شكرا جداً على كلامك»، لافتة إلى أن هناك منافسة طيبة بينها وبين الفنانات حنان مطاوع ومنة شلبي ونيللي كريم وغيرهن.

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ولفتت: إلى أن كل فنانة من جيلها تتميز بشكل وأداء مختلف، ولها جمهور يعتبرها الأفضل والأجمل، مشيرة إلى أنها تنافس نفسها بعيداً عن النظر لغيرها من الفنانات. وأشارت: إلى أنها أحياناً ما تعزف عن التمثيل في حالة؛ إذا لم يعرض عليها أدوار جيدة أو تليق بها، مضيفة: «لو العمل مش هيضيف لي ما اعملهوش».

