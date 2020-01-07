كندة علوش توجه كلمات رقيقة ومؤثرة لاصالة بعد انفصالها

وجهت الفنانة كندة علوش رسالة للمطربة أصالة بعد إعلان خبر انفصالها رسمياً عن زوجها المخرج طارق العريان، من خلال خاصية STORY بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وقالت كندة: «الله يسعد قلبك ويقويكي ويزيدك فوق نجاحك نجاح ويديم عليكي محبة الناس.»

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وأعلنت أصالة صباح أمس من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

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ونشرت أصالة صورة تجمعها بزوجها السابق، وعلقت عليها «صباح الخير... بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التفاصيل، حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً».

وأضافت أصالة نصري: «سأبقى دائماً أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله».

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