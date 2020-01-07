إطلاق البرومو الترويجي وبوستر فيلم «مالانج» للنجم اديتيا روي كابور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كشف النقاب مؤخرًا عن أحدث بوسترات الرومانسية الفيلم الهندي الجديد Malang بطولة النجم الشاب اديتيا روي كابور Aditya Roy Kapur والمتألقة ديشا باتلني Disha Patani.

كان مخرج العمل موهيت سوري Mohit Suri، قد سبق الشركة قبل يوم واحد فقط، في نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، كما شارك أيضا اديتي صورة البوستر بحسابه على السوشيال ميديا”.

فيما تألق النجمان في الإطلالة الرومانسية الكبيرة، حيث ظهر كابور وهو يحمل باتاني على كتفيه، وهي تستدير إلى الأسفل لتمنحه قبلة، وتظهر خلفية الشاطئ والزوجان يقفان أمام أمواج المد والجزر في البوستر.

وبالتزامن مع إطلاق البوستر، أطلقت أيضا الشركة المنتجة لفيلم Malang البرومو الترويجي الدعائي، في 6 يناير، تزامنا مع بدء احتفالات اعياد الميلاد.

Advertisements

تحدد موعد طرح الفيلم الهندى Malang ليكون بدور العرض السينمائية الهندية في عيد الحب القادم 2020، حيث صرح مخرج الفيلم موهيت سورى أن طرح الفيلم في هذا الموعد سيكون مناسبًا جدًا لما يحتويه الفيلم من مضمون رومانسى ودرامى.

يذكر أن Malang هو فيلم درامي رومانسي بوليودى، بطولة كلًا من اديتيا روى كابور، ديشا باتانى، أنيل كابور، كونال كيمو، قصة عاصم أرورا، أنيرودها جوها، موهيت سورى، والإخراج لموهيت سورى أيضًا.

وعلى صعيد فنى آخر سوف نرى الممثلة الهندية ديشا باتاني في فيلم هندى تاريخى بعنوان “Sangamithra” مع كلًا من الممثلين جايام رافى، أريا، أما عن الممثل الهندي أديتيا روي كابور سوف نراه في فيلم بوليودى جديد بعنوان “Sadak 2”، مع الممثلة الهندية عليا بهات.