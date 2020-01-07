هند صبرى تشارك في بطولة «كيرة والجن»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت النجمة والممثلة التونسية هند صبرى، على المشاركة فى بطولة فيلم “كيرة والجن”، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمدعز، ومن إنتاج شركة سينرجى، والمقرر البدء فى تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ومن المقرر أن تجسد هند شخصية مختلفة ومميزة عما قدمته فى السينما طوال الفترة الماضية، ويعد فيلم “كيرة والجن” ثانى الأعمال التى تشارك فيها هند مع الثنائى عز وكريم، إذ شاركت مع كريم عبد العزيز فى فيلم “الفيل الازرق 2” الذى حقق نجاحا جماهيرياً فى شباك التذاكر بـ 105 مليون جنيه، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما شاركت فى بطولة فيلم “الممر”،مع أحمد عز الذى نال اشادات كبيرة لتناوله حقبة زمنية مهمة فى تاريخ الجيش المصرى، من تأليف وإخراج شريف عرفة .

والجدير بالذكر أن فيلم “كيرة والجن” 1919 مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، كتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، ووضعت الشركة خطة إنتاجيه محكمة لتقديم عملا سينمائياً ضخماً خلال الفترة المقبلة، وأبرزها، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، وهي ثورة 19 فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، وجلب أحدث معدات التصوير من الخارج، بالإضافة لأعمال الجرافيكس والمونتاج الذى سيتم تنفيذها فى أوروبا.

كما يلقي العمل الضوء على حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقي.