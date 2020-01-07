إليسا تؤازر صديقتها أصالة برسالة حب بعد انفصالها عن زوجها طارق العريان

الثلاثاء 7 يناير 2020

أصالة

حرصت النجمة اللبنانية إليسا، على مؤازرة صديقتها الفنانة السورية أصالة نصرى بعد اعلان انفصالها رسمياً عن المخرج طارق العريان، ونشرت تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر منذ قليل، موجهة كلامها قائلة: " الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتى تعودتى تكونى قوية! خليكى قوية ونحنا رح نكون حدك. كل الحب أصالة، إلك ولأولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية".



الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية! خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك. كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية.@AssalaOfficial — Elissa (@elissakh) January 6, 2020

وكانت الفنانة أصالة، قد أعلنت، صباح اليوم، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى).

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وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وتحدثت أصالة فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجر عبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.

وفور انشار أخبار انفصال أصالة عن طارق العريان، تصدر هاشتاج "طلاق أصالة"، ترند تويتر وحرص عدد من المتابعين على السوشيال ميديا على التعاطف مع الفنانة اصالة، وطالب البعض بعدم التدخل فى الحياة الخاصة للفنانة اصالة.