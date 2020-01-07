اسم نسرين طافش يتداول من جديد بعد انفصال أصالة عن طارق العريان

الثلاثاء 7 يناير 2020

نسرين طافش

بعد إعلان المطربة أصالة انفصالها عن المخرج طارق العريان، صباح اليوم الإثنين بعد زاوج دام لـ 13 عاما، أنجبت خلالهما طفلين توأم هما علي وآدم، ظهراسم الفنانة نسرين طافش من جديد، خاصة أن هناك شائعات خرجت قبل شهرين عن وجود علاقة بين الفنانة السورية والمخرج طارق العريان، وأنه السبب فى حالة التوتر بين الزوجين خلال الثلاث الأشهر السابقة عن الانفصال، إلا أن نسرين وقتها خرجت ونفت هذا الكلام ووصفته بالشائعة السخيفة.



وكتبت أصالة عبر حسابها على إنستجرام اليوم، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن "أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى.ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

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وكانت أصالة قد تحدثت فى أكثر من مناسبة عن هذه الشائعات، ولكن بشكل لا يؤكد المعلومة أو ينفيها، حيث طالبت وسائل الإعلام أن تبتعد عن الحياة الخاصة، فى الوقت نفسه كانت ابنتها "شام" تنشر دائما أغانى عن الخيانة والهجرعبر حسابها عن مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما عزز فكرة أن والدتها انفصلت عن زوجها.

ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة نسرين طافش تصوير مشاهدها "ختم النمر" حيث تواصل التصويرفى الديكورات الخاصة بالعمل بجانب أحمد صلاح حسنى المقرر عرضه خارج السباق الرمضانى المقبل، حيث يسجل العمل التجربة الثانية لها فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز وشاركت فى بطولته إلى جانب شريف منير ونيكول سابا وأمير كرارة وآسرياسين وهنا الزاهد وقيس شيخ نجيب وعائشة بن أحمد محمد عبد الرحمن توتا وعدد كبير من الفنانين.