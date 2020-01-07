ميشال فاضل يحيي حفل مهرجان المجاز بالشارقة 24 يناير الجاري

الثلاثاء 7 يناير 2020

الموسيقار اللبناني ميشال فاضل

ويوم الجمعة الموافق 10 يناير يستضيف مسرح المجاز، أمسية يحييها الفنان الأردني عمر العبدالات، والفلسطيني محمد عساف على مسرح المجاز بالشارقة.

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يذكرأن ميشال فاضل من أشهرعازفى آلة البيانو وأحد أساتذة آراب أيدول، وعمل مدربًا للغناء فى البرنامج الشهير"ستار أكاديمى" لعدة مواسم، وهو يعزف على البيانو فى حفلات فيروز، كما عمل مع مطربات ومطربين منهم كارول سماحة نانسى عجرم وإليسا ونوال الزغبى وجوليا بطرس، ونبيل شعيل وشيرين عبد الوهاب، وكاظم الساهر، وماجدة الرومى، ومحمد عساف، وزياد خوري، وتامر حسني، وكتب الموسيقى التصويرية لعدة مسلسلات وأفلام وإعلانات، وشاركها فى الغناء الفنان الأردني حسين سلمان، وكانت من ألحان وتوزيع ميشال فاضل وكلمات عمرسارى.

يشار إلى أن "مسرح المجاز" نجح فى ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الإمارة باستضافته مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين، بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إجليسياس، ونجوم الطرب العربى محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية وألفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة الشابة بلقيس، كما استضاف المسرح كلّ من الفنانين: راغب علامة، محمد عساف، نبيل شعيل، نجوى كرم، وماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.