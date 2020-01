مارك سترونج أحدث المنضمين لـ فيلم ديزنى الجديد Cruella

الثلاثاء 7 يناير 2020

مارك سترونج

أعلنت شركة ديزني عن انضمام الممثل الإنجليزى مارك سترونج، إلى فريق عمل فيلم Cruella، الذى يتم حاليا إنتاجه، ولكن لم تكشف الشركة عن الدور الذى سيلعبه سترونج بعد، ولكن من المحتمل أن يلعب دور والد Cruella، وبالرغم من أنه دور صغير، ألا أنه من أهم أدوار العمل الجديد عن الشخصية الشريرة من أفلام ديزنى.



كما يشارك في بطولة العمل الجديد الممثلة الأمريكية إيما طومسون في دور البارونة، والممثلة إميلي بيتشهام التي تلعب دور أنيتا، والممثل كيربي هويل باتيست في دور غير معروف إلى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider ".

علاوة على ذلك، تم الاتصال بـ ديف باتيل للعب دور Raj aka Roger، صاحب Pongo، ولكن هذا لم يتم تأكيده إلى الان، وسيدور الفيلم الجديد في فترة السبعينيات بـ لندن، حيث نشأت كرويلا في كتاب Dodie Smith لعام 1956، بعنوان The Hundred and One Dalmatians، وكانت قد لعبت دور كرويلا من قبل الممثلة Betty Lou Gerson في فيلم والت ديزني لعام 1961، ولعبته في نسخة جديدة حية للعمل طرحت خلال عام 1996، وكذلك في الجزء الثانى من الفيلم في 2000، Dalmatians 102.

ومن المقرر أن يقوم بـ إخراج الفيلم الجديد كريج جيليسبي، كما سيصل العمل الجديد إلى دور العرض في 28 مايون من عام 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider ".

وكانت قد سيطرت حالة من الغموض الفترة الأخيرة على السلسلة الشهيرة Deadpool، بعد اندماج ديزنى وفوكس، وانتشرت بعض الشائعات التى تفيد بإلغاء الفيلم الذى يحتل المركز الثانى فى أكثر الأفلام صاحبة تصنيف للكبار فقط تحقيقاً للإيرادات حتى أكد الممثل ريان رينولدز الذى يلعب دور البطولة عودة البطل الخارق الشهير بجزء ثالث.

وفى لقاء لبطل السلسلة الشهير، أكد على أن الفريق بأكمله يعمل على الجزء الجديد، موضحاً على أن الجزء الثالث الجديد سيأتى بنفس التصنيف للكبار فقط، بالإضافة إلى تواجد بعض الشخصيات الجديدة واضافة بعض الجنون للشخصية التى تشتهر بتلك الصفة فى عالم الأبطال الخارقين.