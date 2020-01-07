إخلاء سبيل فادى الهاشم زوج نانسى عجرم ومنعه من السفر بعد قتله السارق

الثلاثاء 7 يناير 2020

الفنانة اللبنانية نانسى عجرم وزوجها دكتور فادى الهاشم

قررت المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة ​جبل لبنان، إخلاء سبيل الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، على خلفية التحقيقات فى مقتل اللص الذى اقتحم منزلهما منذ أيام، إثر تبادل إطلاق نار.



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ووفقاً لصحيفة النشرة اللبنانية، فان القاضية غادة عون، قررت إخلاء سبيل الدكتورفادى الهاشم بعد انتهاء التحقيقات، على أن يتم منعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكان الموقع السورى جسر، قد نقل بعض المعلومات فى تفاصيل حوار مقتل لص على يد زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، زعم اقتحامه للمنزل عنوه فى محاولة سرقتهم، والتى أكدوا فيها أن فقيدهم " محمد حسن الموسى، ومواليده 1989" لم يكن لصًا بل عمل لدى الفنانة اللبنانية "جناينى وفنى صيانة" لفترة طويلة، ولديه مستحقات متأخرة لدى عائلة الفنانة لم يتحصل عليها، وهو ما اضطر انتظار زوج الفنانة بصحبه أفراد الأمن لمدة خمس ساعات قبل أن يقتحم الحديقة لمواجهة الدكتور فادى الهاشم، وهو ما حرص شقيق زوج الفنانة على نفيه.

وفى أول تعليق لها عن الحادث قالت النجمة نانسى عجرم "بشكر كل اللى اطمنوا عليا واتصلوا عليا أنا بخير وأهم شىء عائلتى كويسة وبناتى كويسين الحمد الله".