Jan 07, 2020 شكرت النجمة نانسي عجرم كل من اطمأن عنها وعن عائلتها بعد التجربة الصعبة التي مرت بها. وبعد ان تلقت الآلاف من التعليقات الداعمة لها ولزوجها د. فادي الهاشم الذي دافع عن عائلته بقتل السارق الذي اقتحم المنزل بهدف السرقة وهدد حياة العائلة بأكملها، قالت نانسي: “بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكم وعن عائلاتكم كل خطر.” أخبار ذات صلة: القاضية عون قررت الافراج عن زوج النجمة نانسي عجرم







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كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول لـ نانسي عجرم بعد تجربتها الصعبة: الله لا يجرب حدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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