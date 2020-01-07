هند القحطاني وبدور الإبراهيم بمعركة ساخنة.. وناشطات يردون على الأولى: "اخرسي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الناشطة السعودية هند القحطاني بمقطع فيديو جديد ترد فيه على اتهامات مواطنتها بدور الإبراهيم التي وصفتها "بالهاربة"من بلدها، حيث توعدت بمقاضاتها وتغريمها وحبسها بسبب هذا الاتهام.

وقالت القحطاني في حسابها على "سناب شات" إنها وطنية وليست هاربة، ووصفت من هربوا إلى الخارج بـ“الخائنات للوطن”، مما دفع المغردات للرد عليها بتدشين هاشتاج "هند القحطاني اخرسي" والذي تصدر قائمة الترند وذلك دفاعا عن الفتيات اللاتي هربن من بلدهن.

وقالت القحطاني في المقطع “راح أقولك كلمتين، لأن اتهامك لي كبير وعظيم، فهاربة معناها أنا خاينة لوطني، ولو أني هاربة كنت سمعتيني أسب سياسة الوطن، أو أسب حكام الوطن، وأنا وطنية حتى النخاع”.

وأضافت “في اليوم الوطني السعودي الأخير، أسبوع كامل على سنابي وأنا أعلن وأنشر بوست أقول ياجماعة خلونا نجتمع كل السعوديين الموجودين بسنتياغو وكاليفورنيا، يوم الإثنين قلت الساعة 6 عشان الكل يكون انتهى من دوامه أو جامعته، وفعلا حضروا من كل مكان في كاليفورنيا”.

وأثارت تصريحات القحطاني رواد مواقع التواصل وخاصة المغردات المدافعات عن حقوق المرأة لاسيما اللاتي هربن بدافع الظلم من وطنهن.

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وجاء في التعليقات: "والله وصار لنقار الخشب لسان! الهاربات ياعبيطه ماخانو احد، الهاربات هربو من الظلم والعنف والمعاناة وعدم الامان وضياع العمر في مكان لا ينتمون له الهاربات أحرار يستحقون يبنون حياة زي ما هم يبغونها.. فمين انتِ عشان تجي تقولين خائنات وضد الوطن؟".

وقالت إحدى المغردات: "دافعنا عنك ووقفنا معاك وسدينا حلق كل اللي حاولو يخونون فيك ويضرونك والان انتي تخونين فاللاجئات اللي ما انصفتهم دولتهم وحمتهم من المجتمع الذكوري والابوي الظالم راحوا عشان العنف والاغتصاب ووو اشياء كثير تعرضوا لها ماتعرفين معاناتهم وتجين بكل بساطه تخونين فيهم".

وقالت أخرى: " اغلب اللي كانوا واقفين مع هند وتصرفاتها هم النسويات حقين الحريه واسقاط الولايه وفي النهايه جلدتهم هند وداست ع كلامهم".

ولا تزال الصدامات مستمرة بين القحطاني والإبراهيم وكان آخرها رد هند على بدور التي قالت إنها يمنية وليست سعودية، فهاجمتها في مقطع فيديو عبر ”سناب شات“، قائلة إنها لن تلفظ اسمها لأن ذكره يرفع من مكانتها معتبرة أن هدف الهجوم عليها هو أن يتم ذكر اسمها أمام 2 مليون ونصف متابع، وهذا لن يحدث مطلقا.