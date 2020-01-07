زوج نانسي عجرم يظهر لأول مرة بعد الإفراج عنه.. ويرفض الحديث للإعلام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم عقب الإفراج عنه في قضية مقتل شاب سوري الجنسية حاول سرقة منزله.

فقد نشرت الإعلامية دارين شاهين مذيعة قناة "الجديد" اللبنانية عبر حسابها الرسمي في "إنستغرم" صورا خاصة لفادي برفقة نانسي.

وعقب الإفراج عنه، رفض فادي إجراء أي حديث تلفزيوني أو صحفي بسبب الحالة النفسية التي يمر بها، والتي ظهرت عليه في الفيديو الذي نشره أحد البرامج عبر "إنستغرام".

وكانت المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان أصدرت قرارا اليوم بإخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم عقب التحقيقات معه في مقتل اللص الذي اقتحم منزلهما منذ أيام إثر تبادل إطلاق نار.

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وعلى الرغم من أن قتل الدكتور فادي الهاشم للص يعد حادث دفاع عن عائلته التي شعر أنها معرضة للخطر والإيذاء، إلا أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اتخذت قرارا بتوقيفه للتحقيق من ملابسات القضية، وهو الأمر الذي يعتبر إجراء طبيعيا وقانونيا لحين استكمال التحقيقات وتبيان تفاصيل الحادثة من قبل قاضي التحقيق الذي يصدر الحكم ببقاء الهاشم قيد التحقيق أو الإفراج عنه.

تجدر الإشارة إلى أن محامي العائلة غابي جرمانوس كان قد أعلن في وقت سابق أن الدكتور فادي الهاشم قد لجأ إلى القانون واضعا بحوزته كل المعلومات التي توافرت من كاميرات المراقبة، مؤكدا رهانهم وثقتهم بالقضاء اللبناني خاصة وأن الهاشم كان في حالة الدفاع عن النفس، داعيا إلى وقف الاستغلال الإعلامي للقضية، ونافيا في الوقت ذاته ما أشيع في الأيام القليلة الماضية حول معرفة مسبقة بالضحية، مشيرا إلى أن لا عائلة موكله ولا العاملين في المنزل على معرفة مسبقة به.

يذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان، تعرضت للاقتحام صباح أمس الأول من قبل لص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية بغرض السرقة.

وكان عدد كبير من النجوم والمشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي قد صدموا ونددوا بهذه الحادثة مطالبين بإخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم الذي أطلق النار دفاعا عن بناته، بعد أن توجه اللص الذي يدعى محمد الموسى إلى غرفتهن حاملا معه مسدسا.