كريم عبد العزيز يبحث عن عمل كوميدي.. ويستعد لبطولة فيلم جديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان المصري كريم عبد العزيز سيكون موجودا وبقوة على الساحة الفنية المصرية في هذا العام، بعد أن تمكن من تحقيق نجاح كبير في فيلمه "نادي الرجال السري" والذي حقق إيرادات وصلت لـ 60 مليون جنيه (3732248.46 دولارا أمريكيا)، وتلاه في إيراداته في العام نفسه فيلم "الفيل الأزرق" والذي حقق أرباحا تخطت حاجز الـ 100 مليون جنيه (6220414.10 دولارا أمريكيا)، إذ أفادت التقارير بوجود كريم في أكثر من عمل لهذا العام.

وفي التفاصيل فإن كريم يبحث الآن عن سيناريو لعمل كوميدي ليقوم بتقديمه عبر إحدى الإذاعات المصرية، بعدما قدم العام الماضي المسلسل الإذاعي "توأم روحي" والذي حقق نجاحا كبيرا، وشاركته بطولته الفنانة سوسن بدر.

كما يستعد لبدء التصوير في فيلم "كيرة والجن" خلال الفترة القادمة، والذي يشاركه بطولته كل من أحمد عز وهند صبري، وهو من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وهو فيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

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بالإضافة إلى أن الفنان انتهى من تصوير فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" قبل حوالي 3 أسابيع، فيما يقوم حاليا المنتج وائل عبدالله بمتابعه مراحل المونتاج للفيلم ليكون جاهزا للعرض في موسم عيد الفطر 2020.

وبخصوص الفيلم كان كريم أشار في أحد لقاءاته الصحفية إلى أن قصته تناقش أزمة الزواج والطلاق، لكن بطريقة مختلفة عن فيلم "نادي الرجال السري"، قائلا: "الفيلم قايم على سؤال: لو رجع بيك الزمن هتتجوز مراتك تاني ولا لأ؟.. بس كده.. في الفيلم قولت لهم مش عايزين إجابات عايزين كوميديا"، وأضاف ساخرا: "الفيلم هيعمل مشاكل في مصر أول ما ينزل".

يذكر أن فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، هو من بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.