مؤلف "بنات ثانوي" يؤكد أن الفيلم يعالج مشاكل الفتيات في سن المراهقة

قال الكاتب أيمن سلامة مؤلف فيلم "بنات ثانوي" إنه سعيد بردود الأفعال فور طرح التلير الدعائي للفيلم، إذ حقق مليون مشاهدة في 12 ساعة، مؤكدًا أن العمل محترم ولا يحتوى على شيء خارج أو خادش للحياء.



وأضاف أن فيلم "بنات ثانوي" يعالج مشاكل البنات في سن المراهقة حتى تنتبه كل أسرها لديها بنت لأن لدينا فى عصرنا الحالي "قنبلة" اسمها تليفون محمول أصاب صغار السن بالهوس، والدليل على ذلك رقص البنات على برنامج "تيك توك" وهذا يمكن أن يورطهن في مصائب.



وتابع سلامة أن التكنولوجيا خطر عليهم ولابد أن تجد الأسرة وقتا للجلوس مع بناتهم والتحدث إليهن لأنهن في المستقبل سيصبحن أمهات، في النهاية أستطيع أن أقول إن الفيلم مجتمعي أسرى يناسب البيت المصري.



وطرح القائمون على فيلم "بنات ثانوي"، الأربعاء الماضي، التيلر الدعائي للفيلم المقرر طرحه 7 يناير بدور العرض السينمائية، وذلك بعد أن كشف المخرج كريم السبكى عن 5 بوسترات للفيلم على طريقة "كارنيه المدرسة"، وهو من بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مي الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.



والفيلم تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، على رأسهم الفنانة جميلة عوض التى تدرس فى مدرسة حكومية، وتجسد جميلة دور طالبة فى الثانوية العامة تدعى سالي محمد بقسم العلمى.



وينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض فيلم "بنات ثانوي"، بعد أن أعلن عن خطوبته على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، فى حفل عائلى للغاية، بحضور العائلتين وعدد من الأصدقاء المقربين، وهو الأمر الذى جعله محل اهتمام رواد السوشيال ميديا.

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