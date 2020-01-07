حكيم يستعد لطرح "آه بحبه" من ألبوم الغنائي الجديد

يستعد المطرب الشعبي حكيم لطرح أحدث أغانيه "آه بحبه" خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "الرجل الصح".

ونشر حكيم، منذ قليل تدوينة على حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجغرام" قال فيها: "آه بـحـبـه.. قـــريـبـًا من البوم الرجل الصح".

وطرح حكيم، البوم "الرجل الصح" 17 ديسمبر من العام الماضى، وهو نفس اليوم الذي صدر به أول ألبوماته "نظرة"، الذي حقق نقلة كبيرة في سوق الأغنية، وكانت نقطة انطلاق حكيم الفنية.

الألبوم يضم عشر أغنيات صور حكيم منها ثلاثة أغاني وهي: "سيبونا في حالنا، وقلبي يا ناس، والموضة السنة دي".

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الالبوم شارك في تنفيذه عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعيين والمنتج الفني فايز عزيز وإنتاج "lion of Egypt hakim".

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