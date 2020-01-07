سميرة سعيد تنتهي من تسجيل أغنيتين جديدتين بموسيقى الهيب هوب والراب

انتهت النجمة سميرة سعيد من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الموزع الموسيقي هاني ربيع، أحداهما تحمل اسم "انسان آلى" وتغنيها الديفا بطابع "هيب هوب لاتين" والثانية تأخذ شكل "الراب" ولم يتم الاستقرار على اسميهما حتى الآن، والأغنيتين من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، ومن المقررأن يتم طرحهما ضمن ألبوم سميرة سعيد الجديد خلال الأيام المقبلة.

واحتفلت الديفا سميرة سعيد، بليلة رأس السنة الميلادية، حيث حرصت على الاحتفال هذا العام مع ابنها شادى النابلسى، وقد نشرت الديفا صورة تجمعها بابنها عبرإنستجرام، وفى الخليفة تظهرشجرة الكريسماس مزينة بالكرات والنجوم الملونة، وعلقت عليها "استمتع بليلة رأس السنة 2020 مع شادى النابلسى.. أتمنى لكم جميعًا سنة كاملة من السعادة والسلام".

ويشار إلى أن النجمة سميرة سعيد، احتفلت أيضًا خلال الأيام الماضية بفيديو كليب "هليلة"، الذى طرحته عبر قناتها على يوتيوب، قبل 10 أيام، والتى حقق خلالها ما يقترب من مليونى مشاهدة، وأغنية "هليلة"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار.. يا جماعة الليلة هليلة.. علقوا الزينة واضربوا النار.. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".

وسوف تشارك الفنانة سميرة سعيد، خلال الفترة المقبلة برفقه الفنان ملحم زين والفنان هانى شاكروالفنانة نجوى كرم، كأعضاء لجنة تحكيم برنامج the voice seniors. وذلك بعد انتهاءها من المشاركة كعضو لجنة تحكيم في برنامج ذا فويس الموسم الخامس الذي انتهت فعالياته منذ أيام وتم تتويج المتسابق التونسى مهدى عياشى باللقب من فريق راغب علامة وذلك بعد منافسة كبيرة حسمها تصويت الجمهور.

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هذا وخضعت الفنانة سميرة سعيد في الفترة الماضية، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية كلها حيوية ونشاط، نشرت سميرة الصور بهذه أحدث إطلالاتها عبر حسابها على تويتر، حيث ارتدت بنطلون جلد أسود، وبلوزه كات لونها أصفر فوسفورى، وارتدت نظارة سوداء، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها الشبابية.

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