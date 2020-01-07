كارمن سليمان تتجاوز 1.4 مليون مشاهدة بـ بصاتك

حققت أغنية الفنانة كارمن سليمان الجديدة «بصاتك» مليونا و430 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب، يوم 12 ديسمبر 2019.

وتقول كلمات الأغنية: "مطبقالك بقالي يومين .. بفكرلك في مدخل سهل .. أقولك منه على حاجتين .. مخلوش عندي أصلًا عقل !! .. مشتت ليا تفكيري .. و كل ما أقول هقول بسكت .. بخاف ليخوني تعبيري .. و يبقى كلامي مش بالشكل".

"بصاتك" "كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع: ماز، والفيديو كليب من إخراج أمير الرواني، وتسجيل صوت ماهر صلاح، ومحمود أبو زيد.

يذكر أن أبرز أعمال كارمن سليمان الفنية، أغنية "لما تشوفك عيني"، و:ربنا يخليك لقلبي"، و"سطور حكايتي"، و"حضن دافي"، وغيرها من الأغاني.

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