كارمن سليمان تتجاوز 1.4 مليون مشاهدة بـ بصاتك

القاهرة – لايف ستايل
حققت أغنية الفنانة كارمن سليمان الجديدة «بصاتك» مليونا و430 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب، يوم 12 ديسمبر 2019.
وتقول كلمات الأغنية: "مطبقالك بقالي يومين .. بفكرلك في مدخل سهل .. أقولك منه على حاجتين .. مخلوش عندي أصلًا عقل !! .. مشتت ليا تفكيري .. و كل ما أقول هقول بسكت .. بخاف ليخوني تعبيري .. و يبقى كلامي مش بالشكل".
"بصاتك" "كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع: ماز، والفيديو كليب من إخراج أمير الرواني، وتسجيل صوت ماهر صلاح، ومحمود أبو زيد.
يذكر أن أبرز أعمال كارمن سليمان الفنية، أغنية "لما تشوفك عيني"، و:ربنا يخليك لقلبي"، و"سطور حكايتي"، و"حضن دافي"، وغيرها من الأغاني.
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