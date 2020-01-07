تامر حسني يساند نانسي عجرم بعد اقتحام منزلها ودخول زوجها المستشفى

وجه نجم الجيل رسالة للفنانة نانسي عجرم بعد اقتحام منزلها ودخول زوجها إلي المستشفي وذلك من خلال صورة نشرها لنانسي عجرم برفقة أسرتها على حسابه الرسمي عبر موقع "انستجرام".

وعلق تامر حسني علي الصورة قائلا:"ألف سلامة عليكي نانسي الله يحفظك ويحفظ أولادك وزوجك".

ومن ناحية أخري تصدرت الفنانة نانسي عجرم مؤشر البحث جوجل في مصر ولبنان وبعض الدول العربية بعد اقتحام لص لشقتها وقيام زوجها بقتله على الفور.

وكانت كشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد أن السلاح الذي كان بحوزة اللص الذي اقتحم فيلا الفنانة نانسي عجرم ، لم يكن حقيقيا بل كان سلاحا دون ذخيرة حية ( فشنك ) .

وتابعت المصادر ، أن د. فادي الهاشم ، زوج الفنانة نانسي عجرم أطلق على اللص 16 طلقة كاملة ، بسبب حالة الذعر والترهيب التي قام بها اللص لأسرته ، حيث كان يتجه بالسلاح الى غرفة بناته ، بالاضافه الي انه لم يكن يعلم ان هذا السلاح ( فشنك ).

وقررت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون نقل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى مستشفى الحياة بالضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت بدلا من احتجازه في أحد الأقسام التابعة للدولة اللبنانية ليكون المستشفى مقرا لاحتجازه.

Advertisements

ومن المقرر أن يستمر حبس فادي الهاشم حتى غد الثلاثاء، لعرضه على قاضي التحقيقات ، الذي سيبُت في موقفه إما بالإفراج عنه بضمانة مالية أو استمرار حبسه ، اذ ان غدا الثلاثاء عطلة رسمية في دولة لبنان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية، تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، وذلك بعد اشتباك مسلح.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شابًا سوريًا اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب فى دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتل السارق. قد يهمك أيضا:

تعرف على أسباب الإفراج عن زوج نانسي عجرم في واقعة قتل لص متسلل

زوج نانسي عجرم يتعرّض للانهيار ويٌنقل إلى المستشفى بعد قتل اللص