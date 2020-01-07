نجوم مسرح مصر في زفاف أحمد الشيخ

نشر الفنان مصطفى خاطر مجموعة صور جديدة من حفل زفاف لاعب كرة القدم أحمد الشيخ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "خاطر على الصور قائلاً: "ألف ألف مبروك يا شيخ، كانت ليله زي العسل، وربنا يكرمكو بالذرية الصالحة".

يذكر أن الفنان مصطفى خاطر يشارك حاليًا في فيلم "الصندوق الأسود"، ويشاركه العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم "منى زكي، محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال".

الفيلم إخراج: محمد كامل، تأليف: أحمد الدهان.

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