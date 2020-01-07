هنا الزاهد توجه رسالة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها الـ25

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على توجيه رسالة شكر لجمهورها وأصدقائها، على تهنئتها بعيد ميلادها الـ25، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، منذ قليل، وقالت: "شكرا لكل واحد خد من وقته وبعتلى كل سنة وانتى طيبة، وبجد بسطتونى أوى فى عيد ميلادى، شكرا بجد".

وكانت الزاهد، قد شاركت أول أمس، جمهورها، بأمنيتها للعام الجديد، فى تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: "فى عيد ميلادى أتمنى الصحة الرضا والسعادة يارب 2020 تبقى خير على الكل".

واحتفل زوجها الفنان أحمد فهمى، بعيد ميلادها ونشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير وكتب: "كل سنة وأنتى أحلى حاجة فى حياتى"، وسرعان ما حرصت الزاهد على الرد فى التعليقات وكتبت: "أنت كل حياتى ربنا يخليك ليا"، وسرعان ما انهالت تعليقات الفنانين والمشاهير على الصورة لتهنئتها بعيد ميلادها.

واحتفلت الزاهد مؤخرًا بوصول عدد متابعيها لـ 11 مليون متابع، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام، ونشرت صورة جديدة لها، وكتبت: "11 مليون بوسة لكل المتابعين، شكرًا لكم"، وتعتبر الزاهد من أشهر الفنانين الذين يهتموا بشكل مستمر بنشر صورهم عبر حساباتهم الشخصية، فدائمًا تحرص على مشاركة جمهورها بصور جديدة لها مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

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وفى تصريح للفنانة مؤخرًا، كشف فيه عن قيامها بذبح أضحية لمحاولة تفادى سوء الحظ التى تعرضت له هى وزوجها الفنان أحمد فهمى بعد أيام قليلة من حفل زفافهما، وقالت فى تصريحات تليفزيونية لها :"دبحنا مش عارفين نعمل ايه أكتر من كدة .. وإن شاء الله 2020 تبقى أحسن من 2019 على كل الناس".

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