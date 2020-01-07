سالة دعم قوية من رضوى الشربيني لأصالة

حرصت المذيعة رضوى الشربيني على الوقوف بجانب النجمة أصالة بعد الإعلان خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان .

وكتبت رضوى الشربيني عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: "كل نهاية هى بداية لمرحلة جديدة، وأنا على يقين أنها بداية موفقة لحياة أجمل بأذن الله لأنك قوية طيبة، محاربة، عفوية وحنونة".

وتابعت: "لديك جمهور كبير يحبك ويحترمك ولديك عائلة لا تستطيع العيش بدونك ونحن جمعيا نحبك وندعمك، ولا تنسى رب الخير لا يأتي لا بالخير، بحبك".

من ناحية أخرى، تصدرت الفنانة أصالة قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان.

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