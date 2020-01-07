لقاء الخميسي تهنئ الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد

نشرت الفنانه لقاء الخميسي صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة "كل عيد وإحنا بخير ومتجمعين ع الحب وراضيين وبصحة وسلامة". يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي تستعد لطرح أولى أغنياتها بطريقة الفيديو كليب، خلال الساعات القليلة المقبلة، وهى الأغنية الدعائية لفيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة". قد يهمك ايضاً: لقاء الخميسي تشعل انستجرام من داخل سيارتها الخميسي تعرضت لإهانات وشتائم من المتنمرين عبر مواقع التواصل

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