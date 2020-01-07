شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق فيفى عبده على انفصال أصالة وطارق العريان محل سخرية على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة فيفى عبده للسخرية من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التعليق الغريب الذى علقت به عند النجمة أصالة والتى أعلنت فيه انفصالها عن زوجها طارق العريان، حيث علقت بإيموشن غير مناسب تماما للحدث، مما جعل المتابعين يتساءلون: هل تعليق فيفى جاء بسبب أنها لم تقرأ كلام أصالة، حيث جاء تعليقها على عكس جميع تعليقات زملاء النجمة السورية التى جاءت داعمة لها، متمنين حياة أفضل لها بعد قرار انفصالها، وذلك حيث اعتادت فيفى عبده دائماً على المشاركة بتعليق واحد وهو إيموشن قلوب على إنستجرام لكل فنانة تنشر صورة جديدة.



تعليق فيفى عبده على انفصال اصاله و طارق العريان

واستقبلت فيفى عبده العام الجديد بفيديو نشرته على حسابها بموقع "تويتر" مهنئة جمهورها قائلة "بحبكوا أوي.. أي سوير أي لاف يو، ومن مصر أم الدنيا يا صباح الفل، عايزه أقول لكم ماري كريسماس هابي نيو يير، كل سنة وأنتم طيبين، يا رب يعود عليكم بكل بركة وكل الخير"، مضيقة: "مش كل قط يتقال له يا مشمش ولا كل فار يعرف يختار، واللي في جمالي تفعل أفعالي، واللي مش عاجبها من شعرها أجيبها..".

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وكانت أصالة قد أعلنت صباح أمس الاثنين انفصالها عن زوجها طارق العريان، حيث قالت: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل"، مضيفة: "حرصاً على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

أما طارق العريان فعلق بكلمات مختصرة: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل.. سأظل أحب هذه الروح الجميلة وأحترمها دائما، والدة أطفالي إلى الأبد".