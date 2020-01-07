شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من عقد قران محمود العسيلى وخبيرة التجميل أمنية عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد النجم محمود العسيلى، قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بمدينة الاسكندرية، حيث يظهر العسيلى وأمنية، أثناء عقد القران، وقد انتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى منذ لحظات قليلة.



عقد قران العسيلى

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وكان النجم محمود العسيلى، قد خص ”الخليج 365” بإعلان خبر استعداده لعقد قرانه على خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، اليوم في الإسكندرية، على أن يقيم حفل الزفاف يوم الجمعة المقبل خلال ندوته باليوم السابع، كما روى فى الندوة تفاصيل قصة الحب التى جمعته بخطيبته أمنية منذ أول لقاء جمعهما، والصفات المشتركة بينهما والتى جعلته يقرر الارتباط بها.



من عقد القران

وكان العسيلي، قد حرص على مشاركة جمهوره خطته للعام الجديد، والخطوات التى سيتبعها فى 2020، ونشر مجموعة من الصور له من كواليس حفلته التى أحياها فى رأس السنة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب "قرارات جديدة للعام، كن لطيفاً وممتعاً، وافعل ما يجعلك سعيدًا، ولا تنظر إلى الوراء، وكل عام وأنتم بخير".