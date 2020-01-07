شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لنانسى عجرم عقب إخلاء سبيل زوجها: الله لا يحط حدا بهيك تجربة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق لها، عقب اخلاء سبيل زوجها الدكتور فادى هاشم، وجهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الشكر لكل من حاول الإطمئنان عليها.

وقالت نانسى عبر حسابها على تويتر، وكذلك انستجرام، "بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر"

وكان زوج النجمة نانسى عجرم، فادى هاشم، قد أخلى سبيله اليوم، بعدما تمكن من الدفاع عن أسرته، أثناء عملية السطو المسلح.



نانسى عجرم

وكانت المدعية العامة فى محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان، قررت اليوم إخلاء سبيل الدكتور فادى الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، على خلفية التحقيقات فى مقتل اللص الذى اقتحم منزلهما منذ أيام، إثر تبادل إطلاق نار.

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وفى أول تعليق لها عن الحادث قالت النجمة نانسى عجرم "بشكر كل اللى اطمنوا عليا واتصلوا عليا أنا بخير وأهم شىء عائلتى كويسة وبناتى كويسين الحمد الله".

وكان القانون اللبناني حدد حالات الدفاع الشرعى عن النفس، وعرفه بأنه كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرّض غير محقّ ولا مثار على النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه، ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويعتبر الدفاع المشروع حقًا موضوعيًا مطلقًا مقرّرًا لجميع الأفراد، يبيح لهم ارتكاب الجريمة استثناءً على الأصل العام الذي يمنعها، وذلك لدرء الأخطار التي تهدّدهم عند استحالة اللجوء إلى الأجهزة المختصة لاستيفاء الحق أو لمنع وقوع الضرر، وذلك تغليبًا لمصلحة المعتدى عليه على مصلحة المعتدي الذي أهدر حماية القانون وانتهك قواعده.

وأورد المشرع اللبنانى فى المادة 563 من قانون العقوبات الحق فى الدفاع المشروع عن طريق حالتين حتى لو اقتضت الظروف قتل المعتدي، وهما الدفاع بالقوة ضد السارق بعنف، حيث أنه يعد من قبيل الدفاع من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب، كأن يفاجأ صاحب المال بلص يحمل سلاحًا أثناء الشروع في السرقة، فيقدم صاحب المال على الدفاع عن طريق قتل السارق أو إيذائه. فالسرقة في الأصل لا تبيح القتل، لكن خشية استعمال السارق للعنف وما يترتب عليه من أخطار شديدة، أبيح لصاحب المال أن يرتكب القتل دفاعًا عن ماله.

المحامى غابى جرمانوس، وكيل فادي الهاشم، علق على الواقعة، قائلًا: أنها كانت دفاعا مشروعا غير قابل لأى نقاش، حيث إن الفيديو يوضح كيفية دخول الشخص الفيلا وإشهاره للمسدس، واتجاه السارق لغرفة الأطفال لكى يأخذ أحد الأطفال رهينة.