شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد فى جلسات التحضير لمسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان إدوارد فى مسلسل "فرصة تانية"، للنجمة ياسمين صبرى، والذى سيعرض فى السياق الرمضانى المقبل، حيث نشر إدوارد صورتين، أثناء تجمع صناع المسلسل، وعلق إدوارد على صورتين نشرهما على حسابه، أحدهما مع فريق العمل، والأخرى مع ياسمين صبرى قائلا " مسلسل فرصة تانية بطولة القمر ياسمين صبري تأليف المبدع محمد سيد بشير واخراج المبدع مرقس عادل، رمضان٢٠٢٠"



ادوارد مع فريق العمل

ياسمين ستبدأ تصوير أول مشاهد مسلسلها "فرصة تانية"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، يوم السبت 11 يناير الجارى، من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، حيث تجمع المشاهد الأولى كل من ياسمين صبرى وأحمد مجدى وآخرين، فى ديكور الشركة وهو الديكور الأساسى الأول للمسلسل .



ادوارد مع ياسمين صبرى

وفى سياق متصل، ما زال فريق الكتابة يعكف على كتابة باقى حلقات المسلسل، حيث تسلمت الشركة من المؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال هاشم 15 حلقة من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بها الإنسان .

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كما يشارك إدوارد في مسلسل "البرنس"، لمحمد رمضان، ويجسد إدوارد شخصية شقيق رمضان والمقرر عرضه أيضا خلال السباق الرمضانى المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى .

مسلسل "البرنس" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، عبد الرحمن أبوزهرة وأحمد داش ورحاب الجمل وبدرية طلبة وآخرين.

"البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة"، ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016،