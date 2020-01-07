شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الفنانين عن عزاء زوجة ابن نادية لطفى.. ومنع الصحفيين والمصورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب المشاهير والفنانون عن عزاء دينا أباظة زوجة ابن الفنانة نادية لطفى، المقام حاليا، بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وتم منع الصحفيين والمصورين من تغطية العزاء. وكان الحساب الرسمى للنجمة نادية لطفى على موقع فيس بوك أعلن عن وفاة زوجة ابنها، وكتب: "انتقلت إلى رحمه الله تعالى دينا أباظة حرم أحمد البشارى نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي"، كما أعلن الحساب عن موعد ومكان العزاء، حيث يقام العزاء الآن بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد فى 6 أكتوبر.

وتصدرت الفنانة نادية لطفى مؤشر البحث جوجل بعد أن احتفلت منذ عدة أيام بعيد ميلادها الـ83، بعدما احتفل المخرج مجدى أحمد على بعيد ميلادها، فى منزلها برفقة الفنانة إلهام شاهين، حيث قدم لها "تورتة" تحمل صورتها، وتبادلا الصور التذكارية وتناولا العشاء، وكتب مجدى أحمد على عبر صفحتة الشخصية "فيس بوك" قائلا: "فى عيد ميلاد الرائعة نادية لطفى تورتة وكوارع ومحشى وممبار مع نفحة من لفت وزيتون من صنع يديها.. دمت لنا ولمحبيك" .

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النجمة الكبيرة نادية لطفى تميزت بأعمالها الخالدة حتى اليوم، من أشهر الممثلات فى تاريخ مصر، وولدت فى 3 يناير عام 1937، واسمها الحقيقي هو بولا محمد لطفى، من مواليد منطقة الوايلي فى القاهرة، وتعتبر من أكثر الفنانات اللاتي يشتهرن بمواقفهن السياسية المختلفة وأهمها دورها فى حرب 6 أكتوبر وفضحها لجرائم إسرائيل خلال حصار بيروت.

وقامت الفنانة نادية لطفى بنقل مقر إقامتها إلى مستشفى قصر العينى، أثناء حرب السادس من أكتوبر بين الجرحى من أجل رعايتهم، وتؤكد دائما إنها تعتز بهذه الفترة كثيرًا، بالإضافة إلى أنها تشعر بالفخر من دورها الكبير في هذه الحرب، التى قررت ألا يكون مقتصر فقط على الأفلام السينمائية.