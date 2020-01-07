شكرا لقرائتكم خبر عن رامي يوسف يكشف لحظة احتفال موظفة بمطار أمريكى بحملها جائزته فى جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز أول أمس المصرى رامي يوسف بجائزة أفضل أداء لممثل تليفزيوني في جوائز جولدن جلوب عن مسلسل "رامى"، وهو ما جعله يتصدر "الترند" في مصر لأكثر من 24 ساعة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى لحظة تتويج رامى بالجائزة، وأيضا كلمته على المسرح، وبعض من لقطات المسلسل والإعلان الرسمي له.



الجائزة فى جهاز كشف الحقائب

ونشر اليوم رامي يوسف فيديوهات وصورا أثناء تواجده بأحد المطارات الأمريكية، حيث قام بتصوير جائزته، وهى تدخل جهاز الكشف عن الحقائب، وفيديو آخر لإحدى موظفات المطار، وهى تحمل الجائزة، بعد أن أخرجتها من علبتها، لتتبادل الضحكات مع رامى.



أثناء ظهور الجائزة فى جهاز كشف الحقائب

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رامي ولد فى مدينة نيويورك وتحديداً في الـ 26 من شهر مارس 1991، لأبوين مصريين مسلمين، كما درس الاقتصاد والعلوم السياسية داخل إحدى الجامعات الأمريكية فى ولاية نيوجرسي، قبل أن يتخذ قراره بدخول عالم التمثيل ودراسته في الـ 20 من عمره.

وذهب رامي يوسف إلى هوليوود من أجل الدراسة لينجح بعدها في تقديم عروض "ستاند آب كوميدي" ولفت خلالها الأنظار لموهبته، وسريعاً وهو في سن الـ21 عام 2012 شارك في أول أعماله داخل هوليوود، إذ قدم أول أدواره من خلال مشاركته في مسلسل See Dad Run.، حيث لعب الأداء الصوتي في فيلم الأنيمشن Hump، عبر شخصية حملت اسم "عمر"، ثم نجح في لفت الأنظار أكثر له في برنامج "The Late Show" عام 2017 حين شارك بالبرنامج قبل عامين.

وبداية العام الماضي عُرض له مسلسل "رامي"، الذي يتناول قصة حياة شاب مسلم يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعاني من صراع بين إيمانه بمعتقداته والانفتاح في المجتمع الأمريكي مثلما يظهر خلال الأحداث، ورغم نجاح العمل إلا أنه لم يكن يتوقع التتويج بجائزة كبرى مثلما حدث بالأمس.

وقد ذكر رامي خلال تصريحات سابقة أنه دوماً ما اعتبر والده بمثابة قدوة له، حيث إنه كان نموذجا يدرس فى الاجتهاد والسعي من أجل تحقيق أحلامه بالعمل، وهو ما فعله حين تولى منصب مدير أحد أفخم الفنادق في نيويورك والذى كان يمتلكها الرئيس الأمريكي ترامب في السابق.