شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية "المؤلفين والملحنين" تعتمد 21 فنانا فى العضوية العاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، التي يترأس مجلس إدارتها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، عدد 21 عضوا في كشوف العضوية العاملة لعام 2020 من بينهم 7 مؤلفين و13 ملحنا وعضوا يجمع صفتي التأليف والتلحين.

جاء على رأس الأعضاء المعتمدين في جدول العاملين لعام 2020، الموسيقار أمير عبد المجيد الذي كان قد تقدم لعضوية الجمعية مؤخرا، أما عن باقى الأسماء فقد تم قبول كل من فوزي الليثي، ومصطفى محمد حسن، وخالد فؤاد صالح، ومجدي سالم، ومحسن درويش، ومحمد العسيري، ومجدي عبد العزيز من المؤلفين.

أما الملحنون فقبلت الجمعية عضويات تامر حجاج، ومحمد مرسي سليمان، وأحمد أبو زيد، ومحمد حمدي أحمد، وعادل عيسى، وإبراهيم سامي، وأحمد حسين عويضه، وإسلام زكي، وشادي حسن، وهيثم نبيل، وحسن طلب، وإبراهيم الفرس، فحين قبلت عضوية فؤاد حجي كمؤلف وملحن.

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وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو"، كشفت عن حساب تحصيلاتها المالية لعام 2019، حيث قال الشاعر فوزى إبراهيم، أمين صندوق الجمعية في بيان: "عام 2019 هو من أفضل الأعوام التى مرت على الجمعية منذ إنشائها، فقد بلغت تحصيلاتها وتوزيعاتها المالية التي تحصلت عليها خلال الأشهر 12 الماضية لـ21 مليونا و908 آلاف و441 جنيها، وبزيادة 4 ملايين عن عام 2018 الذى حصلنا فيه 18 مليونًا، واستفاد منها 900 شاعر وملحن من أعضاء الجمعية حيث حصلوا على نسبهم المالية نتيجة إذاعة وعرض أعمالهم الموسيقية طيلة العام".

وأضاف: "يعد الشاعر الراحل سيد حجاب رئيس الجمعية السابق، والموسيقار محمد عبد الوهاب هما الأكثر حصولاً على تحصيلات مالية لعام 2019، حيث كان الموسيقار الراحل بليغ حمدي والشاعر الراحل مرسي جميل عزيز هما الأكثر تحصيلات للنسب المالية طيلة السنوات الأربع الأخيرة بسبب كثرة أعمالهم التي كانت تذاع عبر التليفزيون والإذاعات المصرية".

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين هي الجهة المنوطة لحفظ حقوق الشعراء والملحنين الملكية في مصر، ويترأس مجلس إدارتها حاليا الشاعر مدحت العدل.